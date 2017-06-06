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Катар виплатив терористам $1 млрд викупу за членів королівської сім'ї - ЗМІ

Вівторок, 06 червня 2017, 09:02
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Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на представників катарського уряду та командирів військових груп.

За їхніми даними, Катар передав викуп, щоб звільнити 26 членів королівської сім'ї, які вирушили на соколине полювання на південь Іраку і були захоплені там в полон терористами, та 50 осіб, захоплених бойовиками в Сирії.

Повідомляється, що виплати призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та представникам іранських сил безпеки.

Угода, яка була укладена в квітні, посилила занепокоєність серед сусідів Катару щодо ролі маленької та багатої на газ держави в регіоні, охопленого конфлітками.

Особа, близька до катарського уряду визнала, що "платежі" були зроблені.

За даними The Financial Times, близько $ 700 млн було виплачено особам з Ірану та регіональним шиїтським бойовикам, яких вони підтримують. Також, від $ 200 млн до $ 300 млн були виплачені ісламістським групам в Сирії, більшість з яких пов'язані з "Тахрір аль-Шам", групою, що має зв'язки з "Аль-Каїдою".

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Країни також оголосили про закриття транспортних зв'язків з Катаром і дали катарським гостям і жителям міст два тижні, щоб виїхати.

Пізніше до них приєдналися Лівія та Ємен.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Катар заперечує звинувачення щодо підтримки терористичних груп, та заявляє, що блокада сусідніх держав базується на безпідставних твердженнях.

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