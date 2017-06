У парламенті Ірану смертник здійснив вибух, є дані про заручників

Один із терористів, які сьогодні вчинили напад на парламент Ірану, деякий час переховувався всередині будівлі після чого підірвав себе.

Про це повідомляє Press TV.

Також повідомляється, що іранським спецпризначенцям вдалося ліквідувати одного нападника. Загалом у нападі брали участь чотири людини, одного з них раніше затримали.

Gunshots being heard around #IranParliament #TehranShooting pic.twitter.com/18zMmPqgq9

ЗМІ також повідомляють, що всередині будівлі є заручники.

Іранське агентство Tasnim повідомляє, що в результаті стрілянини в парламенті Ірану загинули сім людей, ще чотири опинилися в заручниках озброєних нападників. Однак агентство підкреслює, що ця інформація не підтверджена.

Unconfirmed reports say seven people martyred in #Iran's parliament shooting spree/4 taken hostage #Tehran