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Стрілянина у парламенті Ірану, є поранені



У парламенті Ірану смертник здійснив вибух, є дані про заручників

Середа, 07 червня 2017, 11:37
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Один із терористів, які сьогодні вчинили напад на парламент Ірану, деякий час переховувався всередині будівлі після чого підірвав себе.

Про це повідомляє Press TV.

Також повідомляється, що іранським спецпризначенцям вдалося ліквідувати одного нападника. Загалом у нападі брали участь чотири людини, одного з них раніше затримали.

ЗМІ також повідомляють, що всередині будівлі є заручники.

Іранське агентство Tasnim повідомляє, що в результаті стрілянини в парламенті Ірану загинули сім людей, ще чотири опинилися в заручниках озброєних нападників. Однак агентство підкреслює, що ця інформація не підтверджена.

Раніше стало відомо, що в результаті збройного нападу на парламент Ірану загинув охоронець і щонайменше вісім осіб отримали поранення.

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