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Консерватори виграють вибори у Британії, але втрачають більшість – екзит-поли

П'ятниця, 09 червня 2017, 00:14
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Екзит-поли свідчать про перемогу консерваторів на позачергових парламентських виборах у Великій Британії.

Як повідомляє BBC, перемога Консервативної партії вийшла не дуже переконливою. Партія Терези Мей має отримати 314 депутатських місць, що на 14 менше, ніж у попередньому скликанні.

Таким чином, правляча партія втрачає більшість у Парламенті.

Натомість на 34 мандати збільшується фракція лейбористів – до 266.

Також переможцями виборів можуть вважати себе ліберальні демократи – згідно соціологам, вони отримають 14 мандатів, на 6 більше, ніж зараз.

Шотландська національна партія втратить аж 22 депутатських місця, та отримає 34 мандати.

Ще по одному мандату мають отримати партії Plaid three та Greens one. Натомість UKIP (Партія незалежності Великої Британії) – ключовий натхненних референдуму про вихід зі складу ЄС, втрачає свого єдиного представника у Парламенті.

 

Нагадаємо, позачергові вибори мали посилити позиції консерваторів, що мало зміцнити переговорну позицію Британії із ЄС щодо умов Брексіту.

Натомість два терористичні акти – у Манчестері та Лондоні майже зрівняли підтримку консерваторів та лейбористів. Напередодні виборів навіть повідомлялося про можливу поразку консерваторів.

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