Британію чекає так званий підвішений парламент - ЗМІ

П'ятниця, 09 червня 2017, 07:35

Велику Британію чекає так званий підвішений парламент, коли жодна з партій не отримує більшості в Палаті громад.

Про це повідомляє The Independent.

З 650 депутатських місць у Вестмінстері, партія повинна отримати не менше 326 місць, щоб отримати більшість.

Проте, загальні екзит-поли виборів показують, жодна з партій не зможе пройти цей поріг.

Прогнозується, що консерватори отримають 314 місць, а лейбористи - 266.

Британська виборча система простої більшості означає, що так звані підвішені парламенти рідко трапляються у країні (у 1974 та 2010 роках).

У разі "підвішеного парламенту", лідеру партії з найбільшою кількістю місць надається можливість спробувати сформувати уряд.

Загалом, є два варіанти розвитку подій.

Перший - переговори між лідерами партій і їх командами в спробі сформувати новий коаліційний уряд, щоб хтось із лідерів двох головних партій - Тереза Мей або Джеремі Корбін - став прем'єр-міністром та зайняв резиденцію на Даунінг-стріт, 10.

Другий варіант - це коли лідер однієї з партій може спробувати стати на чолі уряду меншості, не вступаючи ні в які принципові угоди з іншими партіями, натомість намагаючись заручитися їх підтримкою при голосуванні по кожному конкретному законопроекту.