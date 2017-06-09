ЄС виступив проти ідеї Порошенка про небіометричні паспорти для Криму та ОРДЛО

П'ятниця, 09 червня 2017, 11:50

Європейський союз вважає контрпродуктивною ідею, висловлену президентом Петром Порошенком, про запровадження закордонних паспортів старого типу для мешканців окупованих Росією територій.

Про це заявив посол Євросоюзу Хюг Мінгареллі під час відкриття виставки карикатур "Шлях України до безвізового режиму з ЄС".

Виступаючи на церемонії, посол зауважив, що безвіз має запрацювати для всіх без винятку категорій громадян: "Наголошую, що безвізовий режим має працювати для всіх українців, які отримуватимуть біометричні паспорти".

Згодом у коментарі "Європейській правді" Мінгареллі пояснив, що мав на меті надіслати сигнал представникам української влади.

"Я наголосив на тому, що йдеться про всіх українців, оскільки лунали пропозиції окремих посадових осіб України про те, щоби мешканці Криму та ОРДЛО не отримували паспорти, необхідні для безвізового режиму. Це суперечить підходу ЄС. Я хочу підкреслити, що право на безвізові подорожі до ЄС повинні отримати всі громадяни України, незалежно від того, де вони проживають", - заявив посол ЄС.

У відповідь на уточнююче запитання ЄП дипломат заявив, що вже повідомляв українській стороні про таку позицію Європейського союзу, але не став уточнювати, якою була реакція офіційного Києва.

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко запропонував видавати закордонні паспорти старого зразка мешканцям ОРДЛО і Криму, щоби не надавати їм право на безвізові поїздки до ЄС. Ця пропозиція викликала жорстку критику з боку експертів (див. публікацію "За кордон "по-старому": чому ідея Петра Порошенка загрожує безвізу").