ЄС остаточно завершив ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Вівторок, 11 липня 2017, 12:30

Рада ЄС затвердила Угоду про асоцію з Україною та ЄС, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.

Повідомлення про це розміщено на сайті Ради ЄС.

"11 липня Рада ухвалила рішення про укладення Угоди про асоціацію з Україною від імені Європейського Союзу. Це відбувається напередодні саміту ЄС-Україна в Києві 12 і 13 липня", - ідеться у повідомленні.

У повідомленні відзначається, що це заключний етап процесу ратифікації, який дозволить розпочати реалізацію Угоди з 1 вересня 2017 року.

У Раді ЄС нагадують, що більша частина Угоди про асоціацію вже діє. Угода частково набула чинності з 1 вересня 2014 року, а її торговельна частина, глибока та всеохопна зона вільної торгівлі, тимчасово застосовується з 1 січня 2016 року.

"Укладення та набуття чинності Угоди надасть нового імпульсу співробітництву в таких областях, як оподаткування в сфері зовнішньої політики і безпеки, правосуддя, свобода і безпека (в тому числі міграція), управління державними фінансами, наука і техніка, освіта та інформаційне суспільство", - ідеться у повідомленні.