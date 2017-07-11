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ЕС окончательно завершил ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Вторник, 11 июля 2017, 12:30
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Совет ЕС  утвердил Соглашение о асоцию с Украиной и ЕС, таким образом Европейский союз окончательно завершил ратификацию Соглашения.

Сообщение об этом размещено на сайте Совета ЕС.

"11 июля Рада приняла решение о заключении Соглашения об ассоциации с Украиной от имени Европейского Союза. Это происходит накануне саммита ЕС-Украина в Киеве 12 и 13 июля", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что это заключительный этап процесса ратификации, который позволит начать реализацию Соглашения с 1 сентября 2017 года.

В Совете ЕС напоминают, что большая часть Соглашения об ассоциации уже действует. Соглашение частично вступило в силу с 1 сентября 2014 года, а ее торговая часть, глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли, временно применяется с 1 января 2016 года.

"Заключение и вступление в силу Соглашения придаст новый импульс сотрудничеству в таких областях, как налогообложение в сфере внешней политики и безопасности, правосудия, свобода и безопасность (в том числе миграция), управление государственными финансами, наука и техника, образование и информационное общество", - говорится в сообщении.

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