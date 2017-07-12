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У ПАРЄ загальмували створення проросійської групи через фальсифікацію підписів

Середа, 12 липня 2017, 10:06
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У ПАРЄ загальмували і навіть поставили під питання створення нової "проросійської групи" під назвою "Вільні демократи".

Про це ідеться у матеріалі ЄвроПравди "Плагіат та підробка: як створюють проросійську групу в ПАРЄ".

"Вільних демократів" у ПАРЄ вважають "проросійською та проазербайджанською" групою, оскільки до неї мають увійти депутати, що симпатизують Москві та Баку.

"Європейська правда" отримала у розпорядження документи, які свідчать: схоже, ця група поки не отримає ані фінансування, ані комітетських посад, ані права претендувати на керівництво асамблеєю.

Керівник іншої фракції у ПАРЄ "Європейських консерваторів" заявив про знайдені проблеми у документах "Вільних демократів" і розіслав листи про це всім представникам Бюро ПАРЄ.

"Вільними демократами" захотіли стати семеро турецьких депутатів, членів проурядової Партії справедливості та розвитку; одночасно вони нібито написали заяви про вихід з групи консерваторів, членами якої вони були перед тим. От тільки мейли із повідомленням про це та з підписами депутатів "турецької сімки" надійшли не від самих депутатів і навіть не з Туреччини, а від… функціонера каталонської ліберальної партії, такої собі Susanna Rivero Baughman", - ідеться у матеріалі.

Лідер консерваторів стверджує, що турецькі підписи є "фальшивими" та вимагає зупинити реєстрацію групи "Вільні демократи". Варто відзначити, що без 7 депутатів нова фракція не матиме кворуму для свого створення.

Голова групи, італійська Адель Гамбаро відкидає всі звинувачення у підробці підписів та вимагає зареєструвати її групу "заднім числом", станом на 29 червня 2017 року.

"Дата справді важлива, адже всі політичні квоти наступного року розраховуються виключно виходячи з чисельності групи станом на 30 червня. А отже – якщо групу зареєструють восени, вона не матиме жодних політичних прав у асамблеї", - ідеться у матеріалі.

Детальніше про створення нової проросійської групи у ПАРЄ читайте у матеріалі: "Плагіат та підробка: як створюють проросійську групу в ПАРЄ".

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