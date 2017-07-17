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Британія та ЄС розпочинають перший раунд переговорів про Brexit

Понеділок, 17 липня 2017, 08:28
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Британський міністр з питань Brexit Девід Девіс в понеділок зустрінеться з головним переговірником ЄС Мішелем Барньє і це стане офіційним початком першого раунду переговорів про вихід Британії з ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Перший раунд переговорів триватиме чотири дні у Брюсселі, після чого очікується пресс-конференція з інформацією про перші результати.

"Ми зробили хороший початок у минулому місяці, і на цьому тижні починаються реальні переговори. Захист прав усіх наших громадян є першочерговим завданням для мене у цьому раунді, і це те, в чому ми повинні досягти реального прогресу", - сказав Девіс.

Його офіс описував пропозицію, зроблену Британією минулого місяця щодо прав громадян ЄС, як "справедливу та серйозну", хоча Барньє відкинув її, як таку, що не відповідає вимогам ЄС.

Робочі групи зосередяться на трьох напрямках: права громадян; вимоги ЄС, щоб Британія сплатила близько 60 мільярдів євро для покриття поточних бюджетних зобов'язань ЄС; інші торгівельні питання, наприклад, що відбудеться з британськими товарами в магазинах ЄС після Brexit.

Четверта група, очолювана Девісом і Барньє, зосередиться на усуненні проблем у Північній Ірландії, коли новий кордон ЄС відокремить британський регіон від Ірландії. В цьому питання необхідна ясність щодо майбутніх торговельних відносин.

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