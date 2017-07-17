Порошенко хоче розширення прикордонної місії ЄС на кордоні України і Молдови

Понеділок, 17 липня 2017, 19:05

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ та Державній фіскальній службі опрацювати питання поширення Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) на інші пункти пропуску.

Про це він заявив під час спільної з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом заяви для ЗМІ після відкриття пункту пропуску "Кучурган-Первомайськ" на придністровській ділянці українсько-молдавського кордону в Одеській області, передає УНІАН.

"Я сьогодні дав доручення Міністерству закордонних справ, Державній фіскальній службі для того, щоб поширити місію EUBAM на інші пункти перетину кордону для забезпечення прозорості і ефективної боротьби з контрабандою та корупцією", - сказав він.

Як повідомлялося, сьогодні в пункті пропуску через державний кордон "Кучурган" (Одеська обл.) митні та прикордонні служби України та Молдови почали спільно здійснювати прикордонний і митний контроль.