Знайти
АКТУАЛЬНО

Рейтинг Терези Мей досягнув найгіршого показника – опитування

Україна та Молдова відкрили перший спільний КПП на придністровській ділянці кордону

У Нідерландах відкрили меморіал в пам'ять про жертв катастрофи MH17

Рада ЄС затвердила торговельні преференції для України

Катастрофа MH17: в ЄС сподіваються на співпрацю країн у розслідуванні трагедії

Греція просить дозволу призупинити посилені перевірки на кордонах ЄС



Порошенко хоче розширення прикордонної місії ЄС на кордоні України і Молдови

Понеділок, 17 липня 2017, 19:05
Версія для друку Коментарі

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ та Державній фіскальній службі опрацювати питання поширення Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) на інші пункти пропуску.

Про це він заявив під час спільної з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом заяви для ЗМІ після відкриття пункту пропуску "Кучурган-Первомайськ" на придністровській ділянці українсько-молдавського кордону в Одеській області, передає УНІАН.

"Я сьогодні дав доручення Міністерству закордонних справ, Державній фіскальній службі для того, щоб поширити місію EUBAM на інші пункти перетину кордону для забезпечення прозорості і ефективної боротьби з контрабандою та корупцією", - сказав він.

Як повідомлялося, сьогодні в пункті пропуску через державний кордон "Кучурган" (Одеська обл.) митні та прикордонні служби України та Молдови почали спільно здійснювати прикордонний і митний контроль.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
19:27
Покарати винних у катастрофі MH17 – пріоритет голландського уряду – глава МЗС
19:05
Порошенко хоче розширення прикордонної місії ЄС на кордоні України і Молдови
18:41
Туреччина продовжила надзвичайний стан ще на три місяці
18:23
Чорногорія просить у ЄС допомоги в боротьбі з лісовими пожежами
18:05
ЄС не змінював своєї позиції щодо боротьби з корупцією в Україні – Мінгареллі
17:52
ЄС допоможе Україні ефективно використовувати підземні сховища газу
17:44
Данських солдатів навчатимуть як протистояти дезінформації РФ
17:25
Єгипет запроваджує візовий режим з Катаром
17:14
Литва видасть США звинуваченого у кібершахрайстві на $100 млн
17:11
Громадяни ЄС стали менше емігрувати до Швейцарії
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Теплі гроші від ЄС: чи зможе Україна обігнати сусідів на шляху до енергетичної незалежності

Є ще одна особливість, суто українська – проблема крадіжок тепла. Ані в ЄС, ані у Східному партнерстві її немає у масштабах, порівнюваних з нашими. Батареї, винесені на балкон; тепла підлога з водою із централізованого опалення – це лише частина очевидних порушень...

Тарас Качка, Павло Клімкін, для Європейської правди

Новий етап відносин з ЄС: що має робити Україна після ратифікації Асоціації

Можна довго чекати сигналів і обіцянок членства від ЄС. А можна впроваджувати Угоду. Показати системність своїх намірів. І перетворити питання подальшої інтеграції з ЄС на абсолютно практичне і прагматичне. Тоді обопільно вигідна формула інтеграції знайдеться майже сама собою.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  