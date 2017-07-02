Катар відкидає ультиматум арабських країн, термін якого спливає 2 липня

Неділя, 02 липня 2017, 10:37

Міністр закордонних справ Катару заявив, що Доха не виконає жодної з 13 вимог Саудівської Аравії та її союзників, пропонуючи замість цього "належну умову для діалогу", щоб врегулювати кризу в Перській затоці.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Шейх Мухаммед бін Абдулрахман Аль Тані, виступаючи на прес-конференції в столиці Італії в Римі в суботу, заявив, що цей список "буде відхилений". Як відомо, термін для виконання вимог арабських країн щодо Катару спливає сьогодні, 2 липня.

"Всі розуміють, що ці вимоги покликані порушити суверенітет Катару, закрити свободу слова та запровадити механізм аудиту та нагляду щодо Катару", - сказав він.

"Ми віримо, що світ не регулюється ультиматумами, ми вважаємо, що світ регулюється міжнародним правом, він регулюється порядком, який не дозволяє великим країнам залякувати малі країни", додав він.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн, які розірвали дипломатичні та економічні зв’язки з Катаром, чим спровокували глибоку кризу у Перській затоці, висунули список вимог Катару, що складається з 13 пунктів.

Від Катару, зокрема, вимагають розірвати дипломатичні зв’язки з Іраном, закрити військову базу Туреччини на своїй території та закрити телеканал "Аль-Джазіра".

Як відомо, низка арабських країн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".