Знайти
АКТУАЛЬНО

Опитування: 60% британців хочуть зберегти громадянство ЄС після Brexit

МЗС: справа про затримання українця в Італії - на особливому контролі

В Парижі винесли вирок проти українки через критику проросійського пропагандиста

В ОБСЄ не обрали генерального секретаря через розбіжності в організації

У Грузії запровадили приховане патрулювання доріг та бальну систему штрафів

Європейські лідери у Страсбурзі прощаються з Гельмутом Колем



Катар відкидає ультиматум арабських країн, термін якого спливає 2 липня

Неділя, 02 липня 2017, 10:37
Версія для друку Коментарі

Міністр закордонних справ Катару заявив, що Доха не виконає жодної з 13 вимог Саудівської Аравії та її союзників, пропонуючи замість цього "належну умову для діалогу", щоб врегулювати кризу в Перській затоці.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Шейх Мухаммед бін Абдулрахман Аль Тані, виступаючи на прес-конференції в столиці Італії в Римі в суботу, заявив, що цей список "буде відхилений". Як відомо, термін для виконання вимог арабських країн щодо Катару спливає сьогодні, 2 липня.

"Всі розуміють, що ці вимоги покликані порушити суверенітет Катару, закрити свободу слова та запровадити механізм аудиту та нагляду щодо Катару", - сказав він.

"Ми віримо, що світ не регулюється ультиматумами, ми вважаємо, що світ регулюється міжнародним правом, він регулюється порядком, який не дозволяє великим країнам залякувати малі країни", додав він.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн, які розірвали дипломатичні та економічні зв’язки з Катаром, чим спровокували глибоку кризу у Перській затоці, висунули список вимог Катару, що складається з 13 пунктів.

Від Катару, зокрема, вимагають розірвати дипломатичні зв’язки з Іраном, закрити військову базу Туреччини на своїй території та закрити телеканал "Аль-Джазіра".

Як відомо, низка арабських країн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави". 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:03
Опитування: 60% британців хочуть зберегти громадянство ЄС після Brexit
10:37
Катар відкидає ультиматум арабських країн, термін якого спливає 2 липня
10:10
У столиці Болгарії внаслідок спеки померли вже 5 людей
09:54
Лавров визнав участь РФ у конфлікті на Донбасі
09:41
МЗС: справа про затримання українця в Італії - на особливому контролі
18:49
В Парижі винесли вирок проти українки через критику проросійського пропагандиста
17:49
Близько сотні мігрантів влаштували бійку у французькому Кале
17:17
В аеропорту Лондона затримали двох чоловіків за підозрою у тероризмі
16:51
В ОБСЄ не обрали генерального секретаря через розбіжності в організації
16:21
Звинувачений у розкраданнях екс-лідер Придністров’я заявив про обшуки
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Олена Бабакова, для Європейської правди

Робота за безвізом та інші несподіванки: як Польща змінює ринок праці для українців

Польща наразі є єдиною країною Шенгенської зони і єдиною країною ЄС, законодавство якої передбачає, що українці, які перетнули кордон у рамках безвізового руху, також мають право на роботу. Тож тут маємо справді радикальні зміни...

Інститут світової політики

Перша втома від ЄС? Що показало опитування українців

Абсолютна більшість українців вважає, що їхнє ставлення до ЄС з 2014 року "не змінилося", 14% респондентів зазначили, що їхнє ставлення до ЄС покращилося, натомість 24% вважають, що погіршилося. Жінки виявилися більш євроскептичними, аніж чоловіки.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  