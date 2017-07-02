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Катар отвергает ультиматум арабских стран, срок которого истекает 2 июля

Воскресенье, 02 июля 2017, 10:37
Версия для печати Комментарии

Министр иностранных дел Катара заявил, что Доха не выполнит ни одной из 13 требований Саудовской Аравии и ее союзников, предлагая вместо этого "надлежащее условие для диалога", чтобы урегулировать кризис в Персидском заливе.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани, выступая на пресс-конференции в столице Италии в Риме в субботу, заявил, что этот список "будет отклонен". Как известно, срок для выполнения требований арабских стран касательно Катара истекает сегодня, 2 июля.

"Все понимают, что эти требования призваны нарушить суверенитет Катара, закрыть свободу слова и ввести механизм аудита и надзора касательно Катара", - сказал он.

"Мы верим, что мир не регулируется ультиматумами, мы считаем, что мир регулируется международным правом, он регулируется порядком, который не позволяет крупным странам запугивать малые страны", добавил он.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, которые разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром, чем спровоцировали глубокий кризис в Персидском заливе, выдвинули список требований Катару, состоящий из 13 пунктов.

От Катара, в частности, требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и закрыть телеканал "Аль-Джазира".

Как известно, ряд арабских стран разорвали дипломатические связи с Катаром.

Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

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