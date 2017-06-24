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Катар відхилив вимоги арабських країн, вважає їх неприйнятними

Субота, 24 червня 2017, 09:39
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Катар відхилив перелік вимог, висунутих чотирма арабськими країнами, назвавши їх неприйнятними і неможливими для виконання.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Міністерство закордонних справ Катару підтвердило, що 22 червня отримало список вимог від Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Єгипту.

"Список вимог підтверджує те, про що Катар говорив з самого початку. Незаконна блокада не має ніякого відношення до боротьби з тероризмом, вона пов'язана з обмеженням суверенітету Катару і втручанням в нашу зовнішню політику", - заявив прес-секретар уряду Катару шейх Саїф бін Ахмед аль Тані.

За його словами, зараз уряд країни вивчає список умов, висунутих арабськими країнами, і готує відповідь.

"Катар в даний час вивчає цей документ, вимоги, що містяться в ньому, і основи, на яких вони ґрунтуються, з тим щоб підготувати відповідь та передати її Кувейту", - зазначили в МЗС Катару.

Як відомо, Кувейт виступає посередником у переговорах між Катаром та країнами, які оголосили економічну і політичну блокаду Дохи.

Раніше влада Катару наголошувала, що не буде вести будь-які переговори зі своїми сусідами, доки вони не знімуть свою блокаду. 

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Єгипет розірвали дипломатичні зв'язки з Дохою, звинувативши Катар у підтримці тероризму.

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