Посол ЄС: перевірка е-декларацій чиновників має відбуватися значно швидше

П'ятниця, 21 липня 2017, 11:03

Глава Представництва Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що процес перевірки електронних декларацій доходів і активів політиків та чиновників повинен відбуватися значно швидше.

Про це Мінгареллі заявив агентству "Інтерфакс-Україна".

"Цей процес повинен здійснюватися значно швидше: десятки, а то й тисячі декларацій щомісяця. НАЗК має знайти швидке рішення: автоматизувати процес верифікації електронних декларацій і мати доступ до державних реєстрів, щоб мати можливість перевіряти інформацію, надіслану чиновниками", - заявив Мінгареллі.

Він також зазначив, що в перспективі НАЗК стане вкрай ефективним засобом боротьби проти корупції.

"Україна багато досягла в сфері боротьби з корупцією. Зараз саме час прискорити і посилити ці зусилля", - уточнив посол.

Крім того, відповідаючи на питання про актуальні дебати щодо створення антикорупційного суду або палати, дипломат додав, що Україна потребує негайного створення незалежного органу, який би відповідав за боротьбу з корупцією.

"Бюджетна та функціональна незалежність цього інституту повинна бути гарантована. Необхідно, щоб цей орган отримав необхідні повноваження і ресурси для боротьби з корупцією, а процес відбору спеціалізованих антикорупційних суддів був відкритим і прозорим", - сказав Мінгареллі.

Дипломат вважає, що українцям варто подумати про залучення міжнародних партнерів до процесу створення і забезпечення належної роботи такого антикорупційного органу.