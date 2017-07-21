Посол ЕС: проверка е-деклараций чиновников должна проходить значительно быстрее

Пятница, 21 июля 2017, 11:03

Глава представительства Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли считает, что процесс проверки электронных деклараций доходов и активов политиков и чиновников должен происходить значительно быстрее.

Об этом Мингарелли заявил агентству "Интерфакс-Украина".

"Этот процесс должен осуществляться значительно быстрее: десятки, а то и тысячи деклараций ежемесячно. НАПК должно найти быстрое решение: автоматизировать процесс верификации электронных деклараций и иметь доступ к государственным реестрам, чтобы иметь возможность проверять информацию, присланную чиновниками", - заявил Мингарелли.

Он также отметил, что в перспективе НАПК станет крайне эффективным средством борьбы с коррупцией.

"Украина много достигла в сфере борьбы с коррупцией. Сейчас самое время ускорить и увеличить эти усилия", - уточнил посол.

Кроме того, отвечая на вопрос об актуальных дебатах о создании антикоррупционного суда или палаты, дипломат добавил, что Украина нуждается в немедленном создании независимого органа, который отвечал бы за борьбу с коррупцией.

"Бюджетная и функциональная независимость этого института должна быть гарантирована. Необходимо, чтобы этот орган получил необходимые полномочия и ресурсы для борьбы с коррупцией, а процесс отбора специализированных антикоррупционных судей был открытым и прозрачным", - сказал Мингарелли.

Дипломат считает, что Украине стоит подумать о привлечении международных партнеров к процессу создания и обеспечения надлежащей работы такого антикоррупционного органа.