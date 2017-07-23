Єврокомісія закликала США координувати нові санкції проти РФ

Неділя, 23 липня 2017, 10:03

У Європейському Союзі висловили тривогу щодо кроків Конгресу США в напрямку посилення санкцій проти РФ, закликавши Вашингтон координувати свої дії з партнерами по G7 та попередили про непередбачені наслідки.

Про це повідомляє Reuters, цитуючи заяву Єврокомісії.

"Ми високо цінуємо єдність, яка переважає серед міжнародних партнерів у нашому підході до дій Росії в Україні та подальших санкцій, така єдність є запорукою ефективності та довіри наших заходів. Ми розуміємо, що законопроект про санкції щодо Росії та Ірану зумовлений переважно внутрішніми міркуваннями", - йдеться у заяві.

"Як ми неодноразово говорили, важливо, щоб між міжнародними партнерами були узгоджені будь-які можливі нові заходи для підтримки єдності між партнерами щодо санкцій, які були основою зусиль для повного здійснення Мінських угод", - зазначили в Єврокомісії.

Європейська комісія попередила про "широкі та невибіркові" "непередбачені наслідки", зокрема про зусилля ЄС щодо диверсифікації джерел енергії з Росії.

"Ми стурбовані тим, що заходи, які обговорюють в Конгресі США, можуть мати непередбачувані наслідки не лише у питання трансатлантичної єдності, а й в питанні економічної та енергетичної безпеки ЄС. Санкції є найбільш ефективними, коли вони координуються. Наразі наші режими санкцій координуються, внаслідок чого їх вплив зростає, а завдяки координації ми можемо уникнути сюрпризів, керувати потенційним впливом на наші економічні інтереси", - зазначили в ЄК.

Нагадаємо, члени Демократичної партії представили в Палаті представників конгресу США нову версію законопроекту про санкції проти Росії й Ірану.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі в цілому підтримують законопроект щодо нових санкцій проти Росії та Ірану, втім критикують ту частину, яка стосується обмеження повноважень президента США.