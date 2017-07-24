Президент Польщі накладе вето на закон про Верховний суд

Понеділок, 24 липня 2017, 11:33

Президент Польщі Анджей Дуда накладе вето на суперечливі закони про Верховний суд і Національну раду суддів, ухвалені минулого тижня Сенатом в рамках судової реформи.

Про це він оголосив під час виступу у Президентському палаці у Варшаві, повідомляє Wyborcza.

Дуда розповів, що на вихідних проводив консультації з юристами та політиками і зрештою дійшов висновку, що генеральний прокурор не може втручатися в роботу Верховного суду.

"Як президент, я відчуваю, що ця реформа не збільшить почуття безпеки. Я прийняв рішення швидко, без затримок. Я розумію, що моє рішення буде наражатися на критику з боку однієї та іншої сторін політичної сцени. Але я розумію, що держава, яка роздирається заворушеннями, не є державою, яка може розвиватися", - сказав Дуда.

"Закони про Національну раду суддів і Верховний суд не стануть частиною польської правової системи. Я сподіваюся, що за допомогою експертів в області права протягом декількох місяців будуть готові нові проекти", - додав він.

Нагадаємо, вночі 22 липня Сенат Польщі попри протести прийняв підтриманий раніше Сеймом закон про Верховний суд.

Опозиція назвала документ "замахом на демократію" в країні. Його прийняття супроводжувалося масовими протестами. Документ зустрів критику і за кордоном.

У Єврокомісії закликали Польщу відкласти проведення судової реформи, в іншому разі на Варшаву чекає дисциплінарне покарання.

Згідно із законом, Верховний суд країни мав підпорядковуватися Міністерству юстиції. Глава Мін’юсту міг би самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя.

Також закон надавав депутатам роль у виборі членів Національної ради cуддів - органу, який призначає суддів.