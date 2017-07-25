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Санкції США проти РФ можуть нашкодити 8 проектам за участю компаній країн ЄС

Вівторок, 25 липня 2017, 11:40
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Вісім проектів, куди залучені європейські компанії, можуть постраждати у разі прийняття Конгресом США законопроекту, під який підпадатимуть фірми, які працюють з Росією в енергетичному секторі.

Про це повідомляє Euractiv.

"Закон каратиме будь-яку компанію, яка працює не тільки сфері розробки, але й модернізації та підтримки проектів, пов'язаних з Росією на планеті", - зазначає видання.

Під нове законодавство США може потрапити будь-яка європейська компанія, яка займається російськими трубопроводами в Європі. "Це було б жорстоко", - сказав один чиновник ЄС.

Повідомляється, що Єврокомісія підготувала перелік із восьми проектів, на які вплине вже пом'якшений після інтенсивного тиску дипломатів ЄС у Вашингтоні варіант законопроекту.

Список щодо проектів, де залучені європейські та російські компанії, включає: Liquiefied Natural Gas (Schell та "Газпром"), "Голубий потік" (Eni та "Газпром"), нафтопровід "Каспійський трубопровідний консорціум" (Shell, Eni та "Роснефть"), "Північний потік 1" (різні європейські компанії та "Газпром"), "Північний потік 2" (різні європейські компанії та "Газпром"), розширення "Сахалін-2" (Shell та "Газпром"), "Шах-Деніз" та "Південно-Кавказький трубопровід" (ВР та Лукойл), та "Жор Польд" (BP, ENI та "Роснефть").

Повідомляється, що ЄС активізував свої зусилля, щоб мінімізувати вплив на європейські фірми. Місія ЄС у Вашингтоні переконала конгресменів США внести поправки в формулювання тексту проекту на вихідних.

Напередодні речник ЄК Маргарітіс Схінас  заявив, що у ЄС задіяли всі дипломатичні канали, щоб звернутися до США з приводу побоювань щодо нових санкцій проти РФ, які можуть нашкодити енергетичним компаніям в ЄС.

Раніше повідомлялося, що у Європейському Союзі висловили тривогу щодо кроків Конгресу США в напрямку посилення санкцій проти РФ, закликавши Вашингтон координувати свої дії з партнерами по G7 та попередили про непередбачені наслідки.

Нагадаємо, Брюссель готується вжити заходів, якщо нові санкції США проти Росії нашкодять європейським енергетичним компаніям.

За інформацією The Financial Times, згідно з запискою, підготовленою для засідання Єврокомісії на середу, Брюссель "повинен бути готовим діяти протягом декількох днів", якщо американські заходи "будуть прийняті без врахування побоювань ЄС".

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