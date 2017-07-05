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У Кремлі сумніваються, що Путін встигне пояснити Трампу свою позицію щодо України

Середа, 05 липня 2017, 13:16
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У Кремлі сумніваються, що президент РФ Володимир Путін встигне викласти президенту США Дональду Трампу своє розуміння ситуації в Україні.

Про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Звичайно, зустріч - хоча йдеться про "сидячу", повноформатну двосторонню (зустріч. - Ред.) - але все-таки зустріч в силу того, що вона проходить на полях саміту, буде неминуче сильно обмежена в часі", - сказав Пєсков.

Він пояснив, що "тому навряд чи випаде можливість повністю викласти розуміння президента Путіна, яке він, до речі, неодноразово озвучував, предтечі і причин тієї ситуації і тієї громадянської війни, яка виникла на Україні".

"Водночас, безумовно, це буде хороша можливість для того, щоб повторити російську позицію про безальтернативність Мінських домовленостей, необхідності виконання Мінських домовленостей і необхідності прийняття заходів для припинення провокацій, які, на жаль, мають місце з боку збройних сил України", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, напередодні у Кремлі заявили, що перша особиста зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна узгоджена й відбудеться 7 липня "на полях" саміту "Великої двадцятки" в Гамбурзі.

Також зазначимо, що наступної неділі, 9 липня, держсекретар США Рекс Тіллерсон здійснить візит в Україну.

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