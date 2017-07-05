В Кремле сомневаются, что Путин успеет объяснить Трампу свою позицию по Украине

Среда, 05 июля 2017, 13:16

В Кремле сомневаются, что президент РФ Владимир Путин успеет изложить президенту США Дональду Трампу свое понимание ситуации в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Конечно, встреча - хотя речь идет о "сидячей", полноформатной двусторонней (встрече. - Ред.) - но все-таки встреча в силу того, что она проходит на полях саммита, будет неизбежно сильно ограничена во времени", - сказал Песков.

Он пояснил, что "поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он, кстати, неоднократно озвучивал, о предпосылках и причинах той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине".

"Вместе с тем, безусловно, это будет хорошая возможность для того, чтобы повторить российскую позицию о безальтернативности Минских договоренностей, необходимости их выполнения и необходимости принятия мер для прекращения провокаций, которые, к сожалению, имеют место со стороны вооруженных сил Украины", - сказал Песков.

Напомним, накануне в Кремле заявили, что первая личная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина согласована и состоится 7 июля "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Также отметим, что в следующее воскресенье, 9 июля, госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершит визит в Украину.