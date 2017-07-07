У Гамбурзі поліція розігнала водометами учасників маршу Welcome to Hell

П'ятниця, 07 липня 2017, 07:47

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У Гамбурзі ввечері у четвер, 6 липня, поліція із застосуванням водометів розігнала учасників маршу протесту проти саміту Великої двадцятки (G20).

Про це повідомляє Deutsche Welle.

В акції Welcome to Hell ("Ласкаво просимо до пекла") брали участь близько 12 тисяч осіб.

Серед учасників маршу були і близько тисячі представників так званого "Чорного блоку", які закривали обличчя масками.

Поліція перегородила рух маршу та спробувала відділити радикалів від інших учасників акції.

Правоохоронці закликали зняти маски. Радикали відмовилися і почали кидати у поліцейських пляшки та різні предмети, а згодом підпалювали сміттєві баки. Виникли сутички.

У відповідь поліція використала водомети і сльозогінний газ.

Про кількість затриманих правоохоронці поки не повідомляють.

Нагадаємо, у неділю, за кілька днів до відкриття саміту країн Великої двадцятки (G20) у Гамбурзі відбулися перші зіткнення між протестувальниками проти політики G20 та поліцією.

Як відомо, 12-й саміт G20 у Гамбурзі відбудеться 7 та 8 липня 2017 року.