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Могеріні скликає позачергове засідання безпекового комітету через КНДР

Субота, 12 серпня 2017, 15:27
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Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні вирішила скликати через ситуацію навколо КНДР позачергове засідання комітету з питань політики і безпеки.

Про це йдеться у заяві на сайті Європейської служби зовнішньої дії.

Засідання має відбутися 14 серпня.

"Після переговорів в Манілі в рамках регіонального форуму АСЕАН з міністром закордонних справ Кореї Кан Кюн-ва, державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ Китаю Ван Ію, міністром закордонних справ Австралії Джулі Бішоп та міністрами закордонних справ країн АСЕАН високий представник та віце-президент ЄК Федеріка Могеріні вирішила скликати позачергове засідання Комітету з питань політики та безпеки в понеділок, 14 серпня, для обговорення можливих подальших кроків щодо ситуації в КНДР" - йдеться у заяві.

До комітету з питань політики і безпеки входять посли всіх країн-членів ЄС, очолює його глава Європейської служби зовнішньої дії.

Комітет відповідальний за спільну політику ЄС у питаннях зовнішньої політики і безпеки і спільний підхід до оборони.

Засідання комітету зазвичай відбуваються двічі на тиждень, за потреби – частіше. Наступне засідання, з огляду на сезон відпусток, було заплановане на 31 серпня.

Нагадаємо, Північна Корея пригрозила ударами по американській військовій базі після того, як Дональд Трамп пообіцяв Пхеньяну "вогонь та лють".

Як відомо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, однак, у чому вона полягатиме.

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