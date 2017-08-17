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В Іспанії фіксують рекордну кількість мігрантів: за добу врятували 600 осіб

Четвер, 17 серпня 2017, 08:13
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Іспанська берегова охорона за останню добу врятувала 600 мігрантів, що перетнули кордон з Марокко.

Про це повідомляє ВВС.

Врятовані мігранти розміщувалися на 15 плавучих засобах, включаючи дитячі резинові човни. Серед врятованих мігрантів було 35 дітей.

За даними ООН, в Іспанії до цього року прибувало майже 9000 осіб, що втричі більше, ніж минулого року. Вважається, що більш ніж 120 людей потонули спроби перетину.

До Іспанії цього року може вперше може прибути більше мігрантів, ніж до Греції . Більшість з них пливе через 12-кілометрову Гібралтарську протоку.

Мігранти прямують до Іспанії з Марокко, уникаючи проходження через Лівію, де все триває збройний конфлікт.

Нагадаємо, країни Євросоюзу почали процес повернення до Греції мігрантів, які прибули до Європи через грецьку територію за останні п'ять місяців.

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