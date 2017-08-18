Пятница, 18 августа 2017, 13:37

В больнице умерла женщина, получившая ранения в четверг во время нападения террористов в курортном городе Камбрильсе.

Об этом сообщила Служба гражданской защиты в Twitter.

Сообщается, что женщина находилась в критическом состоянии. Таким образом, число жертв терактов в Испании возросло до 14.

IMPORTANT@salutcat CONFIRMA MORT DONA CRÍTICA ingressada a Joan XXIII

La xifra de morts en atemptats #Barcelona i #Cambrils és de 14 — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 18 серпня 2017 р.

Между тем, МИД Италии сообщил, что среди погибших были два гражданина Италии, сообщает The Associated Press.

Власти не сообщили имена жертв, но итальянские СМИ пишут, что одним из погибших был молодой человек из города Леньяно на севере Италии.

Напомним, вечером 17 августа в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом квартале Рамбла.

В результате теракта погибли 13 человек, более 100 человек получили ранения. Двое нападавших были задержаны полицией, третьего застрелили в перестрелке.

"Исламское государство" заявило о своей ответственности за нападение.

В ночь на 18 августа в городе Камбрильс, расположенном в 130 км от Барселоны, автомобиль наехал на пешеходов, пострадали семь человек, полиция признала инцидент терактом.

Во время перестрелки правоохранители убили на месте четырех террористов, пятый умер от ран. На террористах были жилеты со взрывчаткой, полиция провела контролируемые взрывы.