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Кількість жертв терактів в Іспанії зросла до 15

Понеділок, 21 серпня 2017, 14:38
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Кількість загиблих в результаті терактів у Барселоні та курортному місті Камбрільс зросла до 15.

Про це заявив радник з питань внутрішніх справ при уряді Каталонії Жоакім Форн, повідомляє El Mundo.

Форн підтвердив, що Юнес Абуяакуб причетний до загибелі людини, яку знайшли вбитою в населеному пункті Сан-Жюс-Дасберн після терактів у Барселоні.

Слідчі встановили, що після теракту на вулиці Рамбла, Абуяакуб попрямував через відомий ринок Ла-Букарія у район університету. Там він зустрів 34-річного Пабло Переса, вбив його, і викравши машину поїхав до Камбрільса.

Таким чином, іспанець Пабло Перес вважається 15 жертвою терактів. Раніше зв'язок між двома подіями не був підтверджений.

Також повідомляється, що завершена ідентифікація всіх загиблих в результаті нападів.

Раніше стало відомо, що 22-річний марокканець Юнес Абуяакуб був водієм мікроавтобуса і виконавцем теракту в Барселоні, в результаті якого загинули 14 осіб.

Його досі розшукують і він єдиний з 12 підозрюваних у справі терактів досі лишається на свободі.

Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила. В результаті двох терактів у Іспанії загинули 14 осіб, понад 130 отримали поранення.

Поліція встановила причетність до теракту ісламістського осередку з 12 осіб. Зараз вони або арештовані, або загинули. Лише Юнес Абуякуб лишається на свободі.

Детальніше про останні іспанських терактах можна почитати в статті "Два теракти і вибух будинку: що відомо про хвилю" лоукост-терору "на іспанських курортах".

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