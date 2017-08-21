Число жертв терактов в Испании возросло до 15

Количество погибших в результате терактов в Барселоне и курортном городе Камбрильс возросло до 15.
Об этом заявил советник по внутренним делам при правительстве Каталонии Жоаким Форн, сообщает El Mundo.
Таким образом, испанец Пабло Перес считается 15 жертвой терактов. Ранее связь между двумя событиями не была подтверждена.
Также сообщается, что завершена идентификация тел всех погибших в результате нападений.
Ранее стало известно, что 22-летний марокканец Юнес Абуяакуб был водителем микроавтобуса и исполнителем теракта в Барселоне, в результате которого погибли 14 человек.
Его до сих пор разыскивают и он единственный из 12 подозреваемых по делу терактов до сих пор остается на свободе.
Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.
В результате двух терактов в Испании погибли 14 человек, более 130 получили ранения.
Полиция установила причастность к теракту исламистской ячейки из 12 человек. Сейчас они либо арестованы, либо погибли. Только Юнес Абуякуб остается на свободе.
Подробнее о последних испанских терактах читайте в статье "Два теракта и взрыв дома: что известно о волне" лоукост-террора "на испанских курортах".