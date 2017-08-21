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Число жертв терактов в Испании возросло до 15

Понедельник, 21 августа 2017, 14:38
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Количество погибших в результате терактов в Барселоне и курортном городе Камбрильс возросло до 15.

Об этом заявил советник по внутренним делам при правительстве Каталонии Жоаким Форн, сообщает El Mundo.

Форн подтвердил, что Юнес Абуяакуб причастен к гибели человека в населенном пункте Сан-Жуст-Десверн, которого нашли убитым после терактов в Барселоне.
Следователи установили, что после теракта на улице Рамбла, Абуяакуб направился через известный рынок Ла-Букария в район университета. Там он встретил 34-летнего Пабло Переса, убил его, и похитив машину, поехал в Камбрильс.

Таким образом, испанец Пабло Перес считается 15 жертвой терактов. Ранее связь между двумя событиями не была подтверждена.

Также сообщается, что завершена идентификация тел всех погибших в результате нападений.

Ранее стало известно, что 22-летний марокканец Юнес Абуяакуб был водителем микроавтобуса и исполнителем теракта в Барселоне, в результате которого погибли 14 человек.

Его до сих пор разыскивают и он единственный из 12 подозреваемых по делу терактов до сих пор остается на свободе.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 14 человек, более 130 получили ранения.

Полиция установила причастность к теракту исламистской ячейки из 12 человек. Сейчас они либо арестованы, либо погибли. Только Юнес Абуякуб остается на свободе.

Подробнее о последних испанских терактах читайте в статье "Два теракта и взрыв дома: что известно о волне" лоукост-террора "на испанских курортах".

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