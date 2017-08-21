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Поліція затримала виконавця теракту в Барселоні - ЗМІ

Понеділок, 21 серпня 2017, 17:52
оновлено
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Поліція Каталонії затримала виконавця теракту у Барселоні – Юнеса Абуякуба, який був за кермом мікроавтобуса, що скоїв наїзд на туристичній вулиці Ла Рамбла.

Про це повідомляє видання La Vanguardia.

Затримання було проведено у муніципалітеті Сан-Садурні-д'Анойа, що у районі Ал Пенедес провінції Барселона.

Поліція Каталонії офіційно не підтвердила затримання Абуякуба. Але раніше у Twitter повідомила про проведення спецоперації у цьому ж районі.

Водночас низка іспанських ЗМІ повідомили про ліквідацію поліцією чоловіка із поясом смертника у муніципалітеті Субіратс. За даними деяких ЗМІ, під час цього інциденту правоохоронці ліквідували Абуякуба.

Поки не зрозуміло, як ці два інциденти пов'язані між собою.

22-річний марокканець Юнес Абуякуб єдиний з 12 підозрюваних у справі терактів, який досі залишався на свободі.

Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих.

Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила.

В результаті двох терактів у Іспанії загинули 15 осіб, понад 130 отримали поранення.

Детальніше про останні іспанських терактах можна почитати в статті "Два теракти і вибух будинку: що відомо про хвилю" лоукост-терору "на іспанських курортах".

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