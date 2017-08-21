Полиция задержала исполнителя теракта в Барселоне - СМИ

Полиция Каталонии задержала исполнителя теракта в Барселоне - Юнеса Абуякуба, который был за рулем фургона, совершившего наезд на туристической улице Рамбла.
Об этом сообщает издание La Vanguardia.
Задержание было проведено в муниципалитете Сан-Садурни-дьАнойа, что в районе Аль Пенедес провинции Барселона.
Полиция Каталонии не подтвердила задержания Абуякуба. Но прежде в Twitter сообщила о проведении спецоперации в этом районе.
В то же время ряд испанских СМИ сообщили о ликвидации полицией человека с поясом смертника в муниципалитете Субиратс. По данным некоторых СМИ, во время этого инцидента правоохранители ликвидировали Абуякуба.
Пока не понятно, как эти два инцидента связаны между собой.
22-летний марокканец Юнес Абуякуб единственный из 12 подозреваемых по делу терактов, который до сих пор оставался на свободе.
Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих.
Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.
В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.
Подробнее о последних испанских терактах можно почитать в статье: "Два теракта и взрыв дома: что известно о волне "лоукост-террора" на испанских курортах".