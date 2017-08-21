Полиция задержала исполнителя теракта в Барселоне - СМИ

Понедельник, 21 августа 2017, 17:52

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Полиция Каталонии задержала исполнителя теракта в Барселоне - Юнеса Абуякуба, который был за рулем фургона, совершившего наезд на туристической улице Рамбла.

Об этом сообщает издание La Vanguardia.

Задержание было проведено в муниципалитете Сан-Садурни-дьАнойа, что в районе Аль Пенедес провинции Барселона.

Полиция Каталонии не подтвердила задержания Абуякуба. Но прежде в Twitter сообщила о проведении спецоперации в этом районе.

В то же время ряд испанских СМИ сообщили о ликвидации полицией человека с поясом смертника в муниципалитете Субиратс. По данным некоторых СМИ, во время этого инцидента правоохранители ликвидировали Абуякуба.

Пока не понятно, как эти два инцидента связаны между собой.

22-летний марокканец Юнес Абуякуб единственный из 12 подозреваемых по делу терактов, который до сих пор оставался на свободе.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих.

Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.

Подробнее о последних испанских терактах можно почитать в статье: "Два теракта и взрыв дома: что известно о волне "лоукост-террора" на испанских курортах".