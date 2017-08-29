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Юнкер: Британія вагається, щоб викласти на стіл всі свої карти щодо Brexit

Вівторок, 29 серпня 2017, 10:54
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Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що уряд Великої Британії вагається, щоб викласти на стіл всіх свої карти щодо Brexit.

Про це Юнкер заявив сьогодні на конференції послів ЄС у Брюсселі.

"Уряд Британії вагається, щоб викласти на стіл всіх свої карти", - заявив Юнкер про процес перегорів з Британією щодо Brexit.

"Я уважно прочитав усі документи, оприлюднені британським урядом, і жоден з цих документів не є задовільним. Залишається дуже багато питань, які необхідно вирішити, і не лише питання кордону між Ірландією та Північною Ірландією, що є серйозною проблемою, але й питання статусу громадян ЄС, які проживають у Великій Британії, та британців, які проживають на континенті Європи", - сказав він.

Юнкер наголосив, що ЄС не почне обговорювати подальші питання, зокрема ті, що стосуються торгівлі, поки не буде вирішено питань, які йдуть у шостій статті щодо угоди про "розлучення" між Британією та блоком.

"Ми не можемо змішувати ці всі питання разом", - додав він.

Раніше повідомлялося, що головний переговірник Євросоюзу з питань Brexit Мішель Барньє висловив стурбованість відсутністю прогресу перед початком третього раунду переговорів про вихід Британії з ЄС.

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