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Трамп підписав закон про санкції проти Росії






Польща вітає санкції США проти Росії

Четвер, 03 серпня 2017, 09:53
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Варшава привітала рішення президента США щодо нових жорстких санкцій проти Росії, які також належать до "стратегічних інтересів" Польщі.

Про це йдеться заяві Міністерства закордонних справ Польщі.

"З часу анексії Криму Росією та агресії проти України відповідні обмеження вже були введені указами президента. Законопроект щодо санкцій, прийнятий переважною більшістю голосів Конгресу США, може бути ще більш ефективним", - йдеться в заяві.

В МЗС Польщі наголосили, що одночасне продовження санкцій проти російського енергетичного сектора, включаючи тих, хто бере участь у проекті "Північний потік-2", відповідає стратегічним інтересам Польщі та регіону Центральної та Східної Європи.

"Він (новий закон. - Ред.) також може сприяти покращенню диверсифікації постачання енергії по всьому ЄС", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у середу підписав закон про санкції проти Росії. Однак він стверджує, що закон має серйозні недоліки.

Обидві палати Конгресу США підтримали законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції". У ньому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ

Документ обмежує можливість Трампа знімати санкції з Росії, а також підтверджує дію обмежень, накладених минулою адміністрацією.

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