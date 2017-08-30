Україна вимагає роз’яснень ЄК через скандальну заяву Юнкера про членство в ЄС

Середа, 30 серпня 2017, 17:21

Представник України при ЄС Микола Точицький висловив Єврокомісії стурбованість через слова Юнкера, які російські ЗМІ використали для дискредитації України напередодні набуття чинності Угоди про асоціацію.

Про це повідомляє УНІАН.

"Я офіційно звернувся до Європейської комісії за роз'ясненнями з приводу нещодавніх висловлювань президента Жана-Клода Юнкера під час щорічної конференції послів у Брюсселі", - відзначив Точицький.

Точицький привернув увагу до слів президента України, який, виступаючи з нагоди 26-ї річниці Незалежності України, відзначив незмінність стратегічного курсу України на інтеграцію в європейські та євроатлантичні структури.

"Нібито сказане (президентом – Ред.) про те, що Україна вже в ЄС та НАТО, не відповідає дійсності", - підкреслив Точицький.

Точицький висловив занепокоєння колегам у Єврокомісії, бо "слова Юнкера були широко використані у першу чергу для пропаганди в російських ЗМІ з метою дискредитації України та нашого євроінтеграційного курсу", сказав посол.

На переконання посла, такі висловлювання напередодні набрання чинності Угоди про асоціацію "підривають і рівень нашої довіри, і наш серйозний рівень співпраці".

Водночас український дипломат констатував, що Євросоюз надає "масштабну політичну та фінансову підтримку протидії агресії РФ, відзначає реформи, які здійснює Україна".

"Ми маємо дочекатися офіційних роз'яснень, але свою стурбованість ми висловили", - наголосив Точицький.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не погодився з тим, що Україна близька до членства у ЄС та НАТО.

"Я знаю, що нещодавно мій друг Порошенко сказав: дивіться, Україна - це майже ЄС та НАТО. Однак на даний момент вона не є ні там, ні там, і важливо це розуміти", - заявив Юнкер.

Відзначимо, у День незалежності президент Порошенко заявив, що Україна прямує до набуття повноцінного членства в Європейському союзі та Північно-Атлантичному альянсі. "Дорога у нас одна: широкий євроатлантичний автобан що веде до членства в Європейському Союзі та членства в НАТО", - сказав президент.