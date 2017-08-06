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Британія готова заплатити 40 млрд євро за Brexit лише за однієї умови - ЗМІ

Неділя, 06 серпня 2017, 12:05
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Британія готова заплатити Євросоюзу 40 млрд євро за Brexit, якщо Брюссель погодиться обговорити торгову угоду в рамках угоди про майбутнє партнерство.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела.

За даними видання, високопоставлені чиновники у британському уряду дійшли висновку, що така пропозиція - вперше запропонована точна сума - є єдиним способом вийти з нинішньої тупикової ситуації на переговорах.

Проте, Велика Британія погодиться виплачувати суму, еквівалентну 40 мільярдам євро (36 млрд фунтів), якщо ЄС погодиться обговорити фінансове врегулювання як частину угоди про майбутні відносини, що включатиме торгову угоду.

Також, окремі джерела в британському уряді, які знають стратегію переговорів Великої Британії, підтвердили цю цифру, відхиливши попередні повідомлення про те, що Тереза Мей вважає 50 мільярдів фунтів стерлінгів "занадто високою" сумою.

Раніше повідомлялося, що низка міністрів уряду Великої Британії, що підтримують Brexit, закликали канцлера казначейства Філіпа Хаммонда не визнавати вимог Євросоюзу про виплату 50 млрд фунтів (60 млрд євро) за вихід з ЄС.

Нагадаємо, в документі Єврокомісії йдеться, що Великій Британії доведеться розрахуватися за вихід зі складу Європейського союзу в євро, а не фунтах стерлінгів.

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