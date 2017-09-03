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Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії

Неділя, 03 вересня 2017, 09:58
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Влада Японії та Південної Кореї підтвердила, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.

Про це повідомляють світові ЗМІ, зокрема Reuters.

За даними сейсмологів, зафіксовано землетрус магнітудою 6.3 – в 10 разів потужніше за всі попередні, до яких призводили північнокорейські ядерники.

Цей ядерний вибух став шостим, що його провели північнокорейські військові. Розрахункова потужність ядерної бомби наразі не повідомляється. Як відомо, паралельно КНДР також  регулярно проводить випробовування балістичної зброї – міжконтинентальних засобів доставки ядерного заряду.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея близька до запуску балістичних ракет великої дальності.

В кінці серпня КНДР запустила балістичну ракету над північною Японією.

 

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