Юнкер оголосить у Європарламенті своє бачення ЄС після Brexit

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в середу виступить зі щорічним зверненням у Європарламенті і оголосить порядок денний для двох останніх років свого мандату.
Про це повідомляє Reuters.
Президентський термін Юнкера закінчиться незабаром після того, як Велика Британія вийде з ЄС в березні 2019 року.
Чиновники у Брюсселі зазначають, що Юнкер хоче закликати ЄС скористатися можливістю посилення інтеграції та перевагами Brexit.
Очікується, Юнкер озвучить свої аргументи для того, щоб ЄС узгодив нові угоди про вільну торгівлю з низкою країн. Подібні переговори вже йдуть з Японією, на черзі Австралія, Нова Зеландія та країни Південної Америки.
У той же час Юнкер, імовірно, виступить за більш жорстку лінію ЄС з Китаєм на тлі звинувачень у заниженні цін і за більш прискіпливе вивчення майбутніх інвестицій в стратегічні європейські активи з боку державний компаній.
Юнкер також може запропонувати ідеї про посилення співпраці країн єврозони з низкою країн ЄС, які не використовують євро, особливо у східній Європі.