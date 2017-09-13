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Юнкер оголосить у Європарламенті своє бачення ЄС після Brexit

Середа, 13 вересня 2017, 08:01
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Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в середу виступить зі щорічним зверненням у Європарламенті і оголосить порядок денний для двох останніх років свого мандату.

Про це повідомляє Reuters.

Президентський термін Юнкера закінчиться незабаром після того, як Велика Британія вийде з ЄС в березні 2019 року.

Чиновники у Брюсселі зазначають, що Юнкер хоче закликати ЄС скористатися можливістю посилення інтеграції та перевагами Brexit.

Очікується, Юнкер озвучить свої аргументи для того, щоб ЄС узгодив нові угоди про вільну торгівлю з низкою країн. Подібні переговори вже йдуть з Японією, на черзі Австралія, Нова Зеландія та країни Південної Америки.

У той же час Юнкер, імовірно, виступить за більш жорстку лінію ЄС з Китаєм на тлі звинувачень у заниженні цін і за більш прискіпливе вивчення майбутніх інвестицій в стратегічні європейські активи з боку державний компаній.

Юнкер також може запропонувати ідеї про посилення співпраці країн єврозони з низкою країн ЄС, які не використовують євро, особливо у східній Європі.

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