5 країн домовляться про співфінансування переслідування винних у катастрофі МН17

Середа, 20 вересня 2017, 08:35

Україна, Австралія, Бельгія, Малайзія та Нідерланди мають намір домовитися про співфінансування переслідування винних в катастрофі МН17 в Нідерландах.

Проекти меморандумів між урядами країн має намір схвалити Кабінет міністрів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до проекту меморандуму про фінансову підтримку розслідування, ці п’ять країн мають намір домовитися про спільне фінансування розслідування, пов'язаного з кримінальним переслідуванням в Нідерландах винних у збитті літака.

При цьому учасником меморандуму можуть стати й інші країни, чиї громадяни постраждали в результаті трагедії.

Сторони створюють Комітет з фінансового нагляду, який буде здійснювати нагляд за розподілом фінансових внесків, у складі 5 осіб - представників Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Витрати на діяльність прокурорів, судової влади та захисту свідків беруть на себе Нідерланди.

Згідно з проектом меморандуму про політичну підтримку розслідування, країни-підписанти визнають, що кримінальне переслідування винних в катастрофі в Нідерландах стане найефективнішим механізмом притягнення до відповідальності за найвищими міжнародними стандартами, оскільки впевнені в якості, незалежність та об'єктивність судової системи Нідерландів.

Обидва меморандуми будуть діяти протягом 5 років після підписання, а потім автоматично продовжуватимуться на наступні п'ятирічні періоди.

Якщо якась із країн-підписантів бажає вийти з одного з меморандумів, то вона повинна про це письмово поінформувати інші країни.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, з них 80 дітей, всі вони загинули.