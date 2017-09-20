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5 стран договорятся о софинансировании преследования виновных в катастрофе МН17

Среда, 20 сентября 2017, 08:35
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Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды намерены договориться о софинансировании преследования виновных в катастрофе МН17 в Нидерландах.

Проекты меморандумов между правительствами стран намерен одобрить Кабинет министров, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту меморандума о финансовой поддержке расследования, эти пять стран намерены договориться о совместном финансировании расследования, связанного с уголовным преследованием в Нидерландах виновных виновных в том, что сбили самолет.

При этом участником меморандума могут стать и другие страны, чьи граждане пострадали в результате трагедии.

Стороны создают Комитет по финансовому надзору, который будет осуществлять надзор за распределением финансовых взносов, в составе 5 человек - представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Расходы на деятельность прокуроров, судебной власти и защиты свидетелей берут на себя Нидерланды.

Согласно проекту меморандума о политической поддержке расследования, страны-подписанты признают, что уголовное преследование виновных в катастрофе в Нидерландах станет эффективным механизмом привлечения к ответственности по самым высоким международным стандартам, поскольку уверены в качестве, независимость и объективность судебной системы Нидерландов.

Оба меморандума будут действовать в течение 5 лет после подписания, а затем автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды.

Если какая-то из стран-подписантов желает выйти из одного из меморандумов, то она должна об этом письменно проинформировать другие страны.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, из них 80 детей, все они погибли.

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