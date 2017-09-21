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Латвія зафіксувала два російських винищувачі Су-27 біля свого кордону

Четвер, 21 вересня 2017, 11:57
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Два російських винищувачі Су-27 були зафіксовані 20 вересня поблизу кордонів Латвії.

Про це у Twitter повідомляють Національні збройні сили Латвії.

За інформацією військових, російські військові літаки були зафіксовані над нейтральними водами Балтійського моря біля зовнішньої межі територіальних вод Латвії.

Як відомо, 20 вересня закінчилася активна фаза спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2017".

Нагадаємо,  у 2016 році військові літаки і кораблі Росії наближалися до кордонів Латвії 209 разів, що на кілька десятків випадків менше, ніж роком раніше.

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