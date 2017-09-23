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Останні опитування перед виборами в Німеччині: ультраправі виходять на третє місце

Субота, 23 вересня 2017, 17:50
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Опитування виборців, проведені перед голосуванням на парламентських виборах в Німеччині, свідчать зростання популярності проросійської, крайньоправої партії Альтернатива для Німеччини (АдН).

Про це повідомляє сервіс Wahlrecht.de, який публікує дані передвиборчих соціологічних досліджень

Зараз доступні дані двох найновіших опитувань, що були проведені у період між 20 та 22 вересня.

Так, за даними PolitBarometer, яке щотижня публікує рейтинги німецьких політичних сил, популярність АдН серед виборців зросла з 10% до 11%. Онлайн-опитування INSA/YouGov свідчить про зростання рівня підтримки АдН з 11% до 13%.

Обидва соціологічні сервіси стверджують, що німецькі ультраправі – єдина з німецьких ключових партій, яка наростила підтримку протягом тижня.

Як відомо, в неділю в Німеччині пройдуть парламентські вибори, які визначать нового канцлера та склад уряду цієї держави. Про особливості голосування читайте в статті "Бікіні, мігранти та надмандати: як агітують та голосують на виборах у Німеччині"

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