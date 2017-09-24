Знайти
АКТУАЛЬНО

Десятки тисяч людей протестували у Парижі проти трудової реформи Макрона

У Німеччині розпочалося голосування на виборах до Бундестагу

Останні опитування перед виборами в Німеччині: ультраправі виходять на третє місце

Сейсмологи вже кажуть, що поштовхи в КНДР не пов'язані з ядерним вибухом

Uber зібрав понад півмільйона підписів за те, щоби лишитися в Лондоні

МЗС підтвердив загибель двох українців в авіакатастрофі в Греції

Російська пропаганда виправдовує вторгнення СРСР в Польщу в 1939 році






У Німеччині розпочалося голосування на виборах до Бундестагу

Неділя, 24 вересня 2017, 09:01
Версія для друку Коментарі

У неділю о 8 ранку у Німеччині розпочалося голосування на виборах до нижньої палати німецького парламенту.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Берліна.

Участь у голосуванні можуть взяти громадяни Німеччини віком від 18 років. За даними Федеральної виборчої комісії, правом голосу наділені 61,5 мільйона виборців.

Голосування проходить з 8.00 до 18.00. Крім того, починаючи з серпня і до 18.00 неділі можна проголосувати поштою. Наприклад, у Берліні станом на 20 вересня проголосували поштою або повідомили виборчим комісіям про такий намір 660 тисяч з 2,5 мільйонів виборців (26,4%).

Парламент обирається за змішаною виборчою системою, кожен виборець, отримуючи бюлетень, має змогу віддати два голоси – один за кандидата в одному з 299 виборчих одномандатних округів, другий – за партійний список, що відрізняється в залежності від федеральної землі (всього є 16 земель).

У виборах беруть участь 42 політичні партії. 34 з них представлені у національних партійних списках, решта представлені лише в округах.

За результатами голосування буде сформована коаліція. За прогнозами експертів, цього разу формування коаліції може затягнутися, навіть до початку наступного року.

Федерального канцлера обирає парламент більшістю голосів.

Згідно з останніми даними опитувань, союз партій ХДС-ХСС набирає від 34 до 36%, СДПН – 21-21,5%, "Альтернатива для Німеччини" - 11-13%, Вільна демократична партія – 9-10%, ліві – 8,5-11%, зелені – 8%.

Про особливості голосування у Німеччині читайте також в статті "Бікіні, мігранти та надмандати: як агітують та голосують на виборах у Німеччині"

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:31
фото, відео
Десятки тисяч людей протестували у Парижі проти трудової реформи Макрона
09:08
У Лондоні шість осіб постраждали після нападу невідомих з кислотою
09:01
У Німеччині розпочалося голосування на виборах до Бундестагу
17:50
Останні опитування перед виборами в Німеччині: ультраправі виходять на третє місце
16:59
Сейсмологи вже кажуть, що поштовхи в КНДР не пов'язані з ядерним вибухом
16:20
Uber зібрав понад півмільйона підписів за те, щоби лишитися в Лондоні
15:35
МЗС підтвердив загибель двох українців в авіакатастрофі в Греції
15:16
У МЗС Німеччини готують пропозиції щодо миротворців, вважаючи їх реальними
14:58
В Копенгагені арештували чоловіка через постачання дронів та обладнання до ІДІЛ
13:54
Російська пропаганда виправдовує вторгнення СРСР в Польщу в 1939 році
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Іванна Костіна, Європейська правда, Берлін

Бікіні, мігранти та надмандати: як агітують та голосують на виборах у Німеччині

Політична агітація у Німеччині заслуговує на окрему згадку – за строкатістю зовнішньої реклами і її кількістю передвиборний Берлін може конкурувати з Україною. Маргінали можуть просто-таки змагатися в креативі – настільки, що передвиборні плакати колекціонують у соцмережах...

Анатолій Марциновський, Європейська правда

Техогляд як нова умова в'їзду до ЄС: офіційна заява, що виявилася неправдою

ЄС офіційно спростував існування вимог щодо перетину кордону з талоном техогляду, тому від міністерства варто чекати не так пояснень, як вибачень за поширення недостовірної інформації. Це не перший випадок появи неправдивої інформації під гаслами виконання Угоди про асоціацію.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  