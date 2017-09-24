У Німеччині розпочалося голосування на виборах до Бундестагу

Неділя, 24 вересня 2017, 09:01

У неділю о 8 ранку у Німеччині розпочалося голосування на виборах до нижньої палати німецького парламенту.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Берліна.

Участь у голосуванні можуть взяти громадяни Німеччини віком від 18 років. За даними Федеральної виборчої комісії, правом голосу наділені 61,5 мільйона виборців.

Голосування проходить з 8.00 до 18.00. Крім того, починаючи з серпня і до 18.00 неділі можна проголосувати поштою. Наприклад, у Берліні станом на 20 вересня проголосували поштою або повідомили виборчим комісіям про такий намір 660 тисяч з 2,5 мільйонів виборців (26,4%).

Парламент обирається за змішаною виборчою системою, кожен виборець, отримуючи бюлетень, має змогу віддати два голоси – один за кандидата в одному з 299 виборчих одномандатних округів, другий – за партійний список, що відрізняється в залежності від федеральної землі (всього є 16 земель).

У виборах беруть участь 42 політичні партії. 34 з них представлені у національних партійних списках, решта представлені лише в округах.

За результатами голосування буде сформована коаліція. За прогнозами експертів, цього разу формування коаліції може затягнутися, навіть до початку наступного року.

Федерального канцлера обирає парламент більшістю голосів.

Згідно з останніми даними опитувань, союз партій ХДС-ХСС набирає від 34 до 36%, СДПН – 21-21,5%, "Альтернатива для Німеччини" - 11-13%, Вільна демократична партія – 9-10%, ліві – 8,5-11%, зелені – 8%.

Про особливості голосування у Німеччині читайте також в статті "Бікіні, мігранти та надмандати: як агітують та голосують на виборах у Німеччині"