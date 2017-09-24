В Германии началось голосование на выборах в Бундестаг

Воскресенье, 24 сентября 2017, 09:01

В воскресенье в 8 утра в Германии началось голосование на выборах в нижнюю палату немецкого парламента.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Берлина.

Участие в голосовании могут принять граждане Германии в возрасте от 18 лет. По данным Федеральной избирательной комиссии, правом голоса наделены 61,5 миллиона избирателей.

Голосование проходит с 8.00 до 18.00. Кроме того, начиная с августа и до 18.00 воскресенья можно проголосовать по почте. Например, в Берлине по состоянию на 20 сентября проголосовали по почте или сообщили избирательным комиссиям о таком намерении 660 тысяч из 2,5 миллионов избирателей (26,4%).

Парламент избирается по смешанной избирательной системе, каждый избиратель, получая бюллетень, имеет возможность отдать два голоса – один за кандидата в одном из 299 избирательных одномандатных округов, второй – за партийный список,который отличается в зависимости от федеральной земли (всего есть 16 земель).

В выборах принимают участие 42 политические партии. 34 из них представлены в национальных партийных списках, остальные представлены лишь в округах.

По результатам голосования будет сформирована коалиция. По прогнозам экспертов, в этот раз формирование коалиции может затянуться, даже до начала следующего года.

Федерального канцлера избирает парламент большинством голосов.

Согласно последним данным опросов, союз партий ХДС-ХСС набирает от 34 до 36%, СДПГ – 21-21,5%, "Альтернатива для Германии" - 11-13%, Свободная демократическая партия – 9-10%, левые – 8,5-11%, зеленые – 8%.

Об особенностях голосования в Германии читайте в статье "Бикини, мигранты и сверхмандаты: как агитируют и голосуют на выборах в Германии"