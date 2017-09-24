На парламентських виборах у Німеччині явка вище, ніж чотири роки тому

Неділя, 24 вересня 2017, 16:19

Громадяни Німеччини сьогодні активніше голосують на виборах до Бундестагу, ніж чотири роки тому.

Про це свідчать дані з окремих виборчих комісій, повідомляє Spiegel.

У найбільш густонаселеній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія станом на 12:00 проголосували близько 40% виборців. На виборах 2013 року цей показник складав 37%.

Загалом тут голосують 13,1 мільйона німецьких громадян - майже кожен п’ятий у Німеччині.

У Берліні, де приблизно 2,5 мільйони виборців, до полудня проголосували 27,2% виборців. Це на 0,1 відсотка вище, ніж чотири роки тому

У Гамбурзі проголосували 37,4% громадян, на попередніх виборах цей показник був на рівні 35,4%. Аналогічна ситуація в Мюнхені - там до полудня на дільниці прийшли 57,1% виборців, що на 13%.