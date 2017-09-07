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ЗМІ оприлюднили документ ЄС, де міститься 5 ключових вимог до Британії

Четвер, 07 вересня 2017, 11:19
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ЄС ризикує посилити напруженість із Британією щодо Brexit через оприлюднення в найближчі дні документу із п'ятьма жорсткими позиціями, в тому числі щодо обов'язку британців вирішити проблему ірландського кордону.

Про це повідомляє видання The Guardian, у розпорядженні якого опинився новий документ.

"Ірландський документ" показує, що Мішель Барньє, головний переговірник ЄС, закликає Велику Британію розробити "рішення", яке унеможливить створення жорсткого кордону та яке гарантуватиме мир на острові.

Повідомляється, що "ірландський документ" є одним з п'яти, які будуть опубліковані Європейською комісією в найближчі дні.

Кожен із них датований від 6 вересня та був складений цільовою робочою групою Барньє у Брюсселі.

Кожен документ орієнтований на день виходу Британії із ЄС - 29 березня 2019 року.

Зокрема, йдеться про вимогу до Британії прийняти закон про "постійний захист" спеціальних продуктів, таких як пармська шинка та сир фета, а також французьке бургундське вино та іспанська каба.

Повідомляється, що Брюссель хоче, щоб після Brexit понад 3300 харчових продуктів та напоїв були під захистом від британських "підробок".

Серед вимог - гарантія того, що будь-який транзитний груз на день Brexit підпадатиме під юрисдикцію Європейського суду.

Окрім того, у Брюсселі хочуть гарантій від британців щодо секретних документів ЄС. Якщо ж це не може бути забезпечено, то ЄС хоче, щоб ці документи були стерті або знищені.

ЄС також проситиме Британію не дискримінувати компанії ЄС, які проводитимуть державні інфраструктурні проекти, що розпочнуться до дня Brexit.

Нагадаємо, головний переговірник з боку ЄС Мішель Барньє заявив, що не було досягнуто явного прогресу з Великою Британією щодо основних тем під час Brexit-переговорів.

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