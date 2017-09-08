ЄС підготує власні санкції проти КНДР

П'ятниця, 08 вересня 2017, 09:13

Євросоюз підготує власні автономні заходи проти Північної Кореї задля стримування її ядерної програми.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Талліні в четвер.

За її словами, міністри домовились підтримати подальші економічні обмеження, які Радбез ООН схвалить стосовно КНДР.

"Ми також домовились потенційно доповнити рішення Ради Безпеки ООН щодо санкцій автономними заходами Європейського союзу", - сказала Могеріні, додавши, що ЄС розпочне підготовку нових заходів.

Могеріні зазначила, що тиск на Пхеньян спрямований на відкриття каналів для дипломатичного діалогу, яких зараз немає.

Нагадаємо, 3 вересня Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на міжконтинентальну балістичну ракету.

Детальніше про останню ескалацію довкола КНДР читайте у матеріалі "ЄвроПравди": "120 кілотонн погроз: чи призведе північнокорейська криза до ядерної війни".