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ЕС подготовит собственные санкции против КНДР

Пятница, 08 сентября 2017, 09:13
Версия для печати Комментарии

Евросоюз подготовит собственные автономные меры против Северной Кореи для сдерживания ее ядерной программы.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Могерини после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Таллинне в четверг.

По ее словам, министры договорились поддержать дальнейшие экономические ограничения, которые Совбез ООН примет в отношении КНДР.

"Мы также договорились потенциально дополнить решение Совета Безопасности ООН по санкциям автономными мерами Евросоюза", - сказала Могерини, добавив, что ЕС начнет подготовку новых мер.

Могерини отметила, что давление на Пхеньян направлен на открытие каналов для дипломатического диалога, которых сейчас нет.

Напомним, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету.

Подробнее о последней эскалации вокруг КНДР читайте в материале ЕвроПравды: "120 килотонн угроз: приведет ли северокорейский кризис к ядерной войне".

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