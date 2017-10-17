Нідерланди отримали від Грузії ракету "Бук" для розслідування катастрофи MH17

Вівторок, 17 жовтня 2017, 21:08

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Голландські військові отримали від Грузії ракету для зенітно-ракетного комплексу "Бук", щоб використати її у розслідуванні катастрофі рейсу MH17.

Про це повідомляє RTL Nieuws.

За даними телеканалу, 21 лютого цього року співробітники голландської Служби військової розвідки та Служби безпеки вилетіли до Грузії на вантажному літаку Hercules, що належить Міністерству оборони.

У Грузії їм передали ракету від "Бука". Наступного дня літак повернувся назад і доставив ракету на військову авіабазу Гілзе-Реєн.

ракета комплексу "Бук"

Представник прокуратури Нідерландів підтвердив цю інформацію. За його словами, Нідерланди звернулися до Грузії з проханням про надання допомоги, оскільки Нідерландський криміналістичний інститут радив зібрати якомога більше інформації.

"З цієї причини Об'єднана слідча група (JIT) контактувала з різними країнами, серед яких Фінляндія, Україна та Грузія. Відповідно до резолюції ООН 2166 Грузія надала затребувану правову допомогу, і на початку 2017 року ракета "Бук" стала доступною для кримінального розслідування", - сказав він.

Телеканал, посилаючись на власні джерела, також повідомив, що ракета "Бук" доступна для Міністерства оборони, яке хоче мати уявлення про її ефективність.

Міноборони, зокрема, вивчає, наскільки ракета може становити загрозу для нового винищувача програми JSF (єдиний ударний винищувач). В рамках цієї програми створений новітній винищувач 5-го покоління F-35.

Видання NOS відзначає, що це не перша ракета "Бук", що використовується Нідерландами для розслідування катастрофи MH17. Раніше проводилися випробування у Фінляндії, де перевіряли вибухову силу ракети.

Нагадаємо, катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Раніше повідомлялося, що встановлені імена 100 осіб, підозрюваних до причетності катастрофи літака "Малазійських авіаліній", їх буде названо до 2018 року.