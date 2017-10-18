Знайти
АКТУАЛЬНО

У Каталонії сотні тисяч людей виступили проти арештів громадських лідерів

Нідерланди отримали від Грузії ракету "Бук" для розслідування катастрофи MH17

Президент Хорватії їде до Москви – перший за рік візит лідера країни ЄС

КС Молдови: якщо Додон не виконує обов'язки, можна призначити "тимчасового президента"

Лісові пожежі в Португалії: 37 загиблих, понад 70 постраждалих

Теракт в Афганістані: кількість жертв зросла до 33, понад 160 поранених

Підтримувані США сирійські повстанці заявили, що звільнили Ракку від ІДІЛ






У Каталонії сотні тисяч людей виступили проти арештів громадських лідерів

Середа, 18 жовтня 2017, 07:44
фото
Версія для друку Коментарі

Сотні тисяч людей вийшли у вівторок ввечері на вулиці Каталонії на знак протесту проти досудового ув’язнення двох впливових лідерів руху за незалежність.

Про це повідомляє El Pais.

Лише у Барселоні, за даними цивільної гвардії, зібралися близько 200 тисяч людей, які вимагали звільнити арештованих у понеділок керівників двох головних каталонських громадських організацій - Національної асамблеї Каталонії і організації "Загальна культура" Жорді Санчеса і Жорді Куішара.

"Каталонські в'язні, ми хочемо, щоб ви були вдома", - кричали учасники протесту, запаливши свічки на знак протесту проти ув’язнення лідерів.

Люди тримали в руках плакати з написами "Свободу Жорді, політичним в’язням Іспанії", "Допоможіть Каталонії", "Врятуйте Європу" та "Республіка – зараз".

 Фото: AFP
Фото: EFE 

Демонстранти також опротестували присутність поліції, обсвистваши поліцейський гелікоптер, що пролітав над ними, з вигуками "Геть окупаційні сили".

У протесті взяли участь члени уряду Каталонії та мерії Барселони, а також лідери профспілок.

Аналогічні акції відбулися в інших містах регіону. Зокрема, демонстрація в Жироні зібрала 15 тисяч осіб.

Нагадаємо, у понеділок, 16 жовтня, суд взяв під варту керівників двох головних каталонських громадських організацій - Національної асамблеї Каталонії і організації "Загальна культура", які виступають за незалежність регіону.

1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії. За інформацією каталонської влади, понад 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

Як повідомлялося, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон разом з головами кількох партій підписав декларацію про проголошення незалежності від Іспанії.

Водночас він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
08:36
Курц запевнив, що після виборів Австрія збереже проєвропейський курс
08:22
Ізраїль депортуватиме нелегалів з України протягом 7 днів
07:57
Турчинов переніс візит до Брюсселя – ЗМІ
07:44
фото
У Каталонії сотні тисяч людей виступили проти арештів громадських лідерів
21:08
фото
Нідерланди отримали від Грузії ракету "Бук" для розслідування катастрофи MH17
20:49
фото
У Нідерландах відкрили перший у світі міст, надрукований на 3D-принтері
20:34
У Британії за рік на третину зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті
20:12
Міносвіти веде консультації щодо закону про освіту з головуючою в Раді ЄС Естонією
19:53
У Франції затримали 10 осіб за підозрою у підготовці вбивства політиків - ЗМІ
19:26
Кіпр та Греція узгодили витрати на прокладання підводного енергокабелю
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда, Прага-Пардубіце

Скандальний олігарх та друзі Путіна: чи стане Чехія "слабкою ланкою" ЄС

Чи не почнеться "європейський реванш" Путіна із Чехії? Відповідь на це питання мають дати парламенські вибори, що пройдуть найближчими днями. Вибори, які вже подарували багато неприємних сюрпризів і вже можуть вважатися найскандальнішими та найбільш непередбачуваними за всю новітню історію країни.

Віктор Савінок, для Європейської правди

31-річний канцлер та ультраправі в уряді: що змінить для України нова влада в Австрії

Головним питанням стає створення нового уряду – за участі праворадикалів. Євроскептики з Австрійської партії свободи (АПС) із 27,1%, і вони швидше за все увійдуть до нової коаліції. Формування уряду з АПС стане викликом, особливо – зважаючи на головування Австрії у Євросоюзі...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  