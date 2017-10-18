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Чехи прийшли з протестом до Земана через його заяву про Крим

Середа, 18 жовтня 2017, 16:02
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Перед входом у Празький град, резиденцію президента Чехії, пройшла демонстрація проти позиції Мілоша Земана щодо незаконно анексованого Криму.

Про це повідомляє Radio.cz.

Демонстранти тримали плакати з гаслом "Чеська Республіка - це не Земан", оформленим у вигляді хештегу #czechrepublicisnotzeman.

Повідомляється, що цей флешмоб був запущений кілька днів тому молодим музикантом Іржі Барешем після виступу президента Чехії у ПАРЄ, в ході якого Мілош Земан заявив, що "анексію Криму слід вважати доконаним фактом".

Після цього чеські користувачі соцмереж стали викладати в Інтернет свої фотографії з хештегом, дистанціюючись від позиції президента та висловлюючи підтримку Україні.

Фото з сайту Radio.cz
 Фото з сайту Radio.cz

Зазначається, що акція 17 жовтня також пройшла під гаслом "Панове, ми йдемо", розміщеним під портретами Земана та колишнього міністра фінансів Андрея Бабіша.

Нагадаємо, під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму.

Президент Чехії визнав незаконність анексії Криму, але заявив, що питання вирішене: "Крим – це анексія, без сумніву. Та це завершена справа (fait accompli)".

Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ. Заяви Земана не зустріли обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що висловлювання президента не відповідають зовнішній політиці чеського уряду.

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