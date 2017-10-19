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Каталонія проголосить незалежність, якщо її позбавлять автономії – ЗМІ

Четвер, 19 жовтня 2017, 08:23
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Лідер Каталонії Карлес Пучдемон оголосить про остаточну незалежність Каталонії, якщо Мадрид відхилить пропозицію діалогу і застосує статтю 155 Конституції, що обмежує самоуправління регіону.

Про це йдеться у листі глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який він сьогодні надішле у відповідь на ультиматум Мадрида, повідомляє видання La Vanguardia.

Напередодні ввечері Пучдемон підтвердив цей намір і під час зустрічі з членами своєї партії.

Лист значно коротший за той, що Пучдемон написав Рахою у понеділок. У ньому глава каталонського уряду знову наполягатиме на діалозі та переговорах і шкодує через репресії з боку Мадрида, які останніми днями матеріалізувалися в арешти двох впливових громадських лідерів.

Пучдемон твердо захищав перед своїми однопартійцями шлях на користь діалогу, але з тією ж рішучістю гарантував відкликати призупинення декларації незалежності, якщо відповідь Рахоя буде негативною.

Центральний уряд в Мадриді вимагає, що Каталонія має прояснити позицію щодо незалежності до 10 ранку четверга за місцевим часом. Якщо вона виступить за відокремлення, Мадрид пригрозив позбавити регіон автономії.

1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії. За інформацією каталонської влади, понад 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії. 

10 жовтня глава уряду Каталонії підписав декларацію незалежності, але призупинив її дію, закликавши Мадрид до діалогу. 

Детальніше читайте у статті на сайті "ЄвроПравди": "Нова стратегія для каталонської незалежності: Барселона та Мадрид змінюють тактику".

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