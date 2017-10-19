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Іспанія в суботу розпочне процедуру призупинення автономії Каталонії

Четвер, 19 жовтня 2017, 11:53
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Уряд Іспанії в суботу збереться на спеціальне засідання, на якому розпочне активацію статті 155 Конституції, що передбачає призупинення автономії Каталонії.

Про це ідеться у заяві уряду, надісланій іспанським ЗМІ, повідомляє La Vanguardia.

Іспанський уряд не прийняв відповідь каталонського лідера на свою вимогу прояснити, проголосила Каталонія незалежність 10 жовтня чи ні.

В суботу буде скликано спеціальне засідання ради міністрів, на якому схвалять рішення про продовження процедури застосування статті 155 Конституції Іспанії для відновлення конституційного порядку.

Очікується, що кабінет міністрів затвердить заходи, спрямовані на введення зовнішнього управління регіоном. Потім їх повинен схвалити Сенат. Прогнозують, що проголосувати за імплементацію цих заходів він може до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, у четвер глава каталонського уряду Карлес Пучдемон відповів на ультиматум Мадрида листом, у якому пригрозив голосуванням у парламенті за незалежність, якщо Мадрид не погодиться на діалог.

1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії. За інформацією каталонської влади, понад 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії. 

10 жовтня глава уряду Каталонії підписав декларацію незалежності, але призупинив її дію, закликавши Мадрид до діалогу. 

Детальніше читайте у статті на сайті "ЄвроПравди": "Нова стратегія для каталонської незалежності: Барселона та Мадрид змінюють тактику".

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