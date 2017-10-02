Референдум в Каталонії: МВС Іспанії заявляє про 431 пораненого поліцейського

Понеділок, 02 жовтня 2017, 18:54

431 офіцер поліції і цивільної гвардії Іспанії отримали різного роду поранення у неділю в ході голосування на референдумі про незалежність Каталонії.

Про це повідомляє Europa Press з посиланням на МВС Іспанії.

У відомстві пояснили, що кількість постраждалих зросла у понеділок, коли стало відомо про всі забиття, синці, подряпини і навіть укуси, які правоохоронці отримали у ході сутичок під час виконання судового рішення про блокування дільниць.

Варто зазначити, що в неділю влада Іспанії спочатку повідомляла про 11 поранених силовиків, потім – про 39 постраждалих поліцейських і членів цивільної гвардії.

Таке різке зростання кількості постраждалих силовиків можна порівняти і зі зростанням кількості постраждалих каталонців.

Спочатку Женералітат (регіональний уряд) повідомив про 38 постраждалих. О другій годині дня за місцевим часом Женералітат нарахував понад 300 поранених. Ще за кілька годин їхня кількість перевищила 450 осіб. Після закриття дільниць їх було вже понад 750, на ранок кількість постраждалих знову зросла. За останніми даними кількість постраждалих майже досягла 900 осіб.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

За інформацією каталонської влади, близько 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

Президент Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що в найближчі дні направить результати референдуму до каталонського парламенту, де вирішиться питання суверенітету країни.

У Єврокомісії заявили, що відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

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